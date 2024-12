Bandi Città Metropolitana Napoli per Comuni su cultura e sport

Scadenza 7 dicembre 2024

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

I Comuni dell’area metropolitana di Napoli hanno tempo fino al 7 dicembre 2024 per accedere ai bandi della Città Metropolitana di Napoli su Cultura e Turismo, Sport e Tempo libero per complessivi 20 milioni di euro.

Somme che rispondono ai due obiettivi strategici inseriti nel DUP 2025/2026 di ‘Sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la riqualificazione dell’offerta turistica’ e ‘Potenziamento e riqualificazione dei luoghi dello sport’, al fine di innescare un processo di miglioramento della qualità della vita nel contesto metropolitano agendo sull’attrattività turistica del territorio e sui fattori materiali e immateriali della cultura e dello sport, a cui il Consiglio Metropolitano, nella seduta del 27 novembre scorso, ha dato il via libero definitivo.

Le Amministrazioni comunali interessate potranno proporre progetti per la realizzazione e l’ammodernamento dei luoghi della cultura e di quelli destinati alla riqualificazione dell’offerta turistica – biblioteche comunali, auditorium, sale teatrali e cinematografiche, musei, gallerie d’arte, spazi espositivi permanenti, infopoint, per 9.376.000,00 euro – e degli impianti e spazi destinati allo sport e al tempo libero – impianti e spazi sportivi, campi da gioco, piste, piscine, palestre, parchi pubblici e parchi gioco, per 10.624.000,00 euro.

Sono ammessi interventi di nuova costruzione o ampliamento di strutture esistenti, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e opere di restauro e risanamento conservativo, riqualificazione e/o riattivazione di spazi dismessi o inutilizzati, miglioramento dell’accessibilità e fruibilità dei luoghi, in particolare nei confronti di persone con disabilità fisica, sensoriale o cognitiva, interventi di impiantistica e di efficientamento energetico, forniture di attrezzature, allestimenti e arredi, ed altre forniture di beni durevoli connessi e funzionali ai lavori da realizzare e alla fruizione pubblica del luogo.

I luoghi oggetto dell’intervento devono essere di proprietà del Comune richiedente o nella disponibilità dello stesso per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di presentazione della domanda.

Per il bando cultura e turismo, le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Città Metropolitana entro le ore 24,00 del giorno 7 dicembre 2024, a pena di esclusione, mediante PEC al seguente indirizzo: cittametropolitana.na@pec.it, indicando nell’oggetto la dicitura ‘Avviso Pubblico 2024 – Progetti di investimento – Misura di intervento A – Cultura/Turismo’.

Per il bando sport e tempo libero, le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Città Metropolitana entro le ore 24,00 del giorno 7 dicembre 2024, a pena di esclusione, mediante PEC al seguente indirizzo: cittametropolitana.na@pec.it, indicando nell’oggetto la dicitura ‘Avviso Pubblico 2024-– Progetti di investimento – Misura di intervento B – Sport/Tempo libero’.

Per maggiori informazioni e per scaricare tutta la documentazione necessaria è possibile consultare il sito cittametropolitana.na.it, in home page alla sezione ‘news’, link https://bit.ly/49eHrAg.