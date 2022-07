Conferenza stampa il 26 luglio al Municipio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il completamento dei lavori di posa a terra dei cavi in fibra ottica a Gambassi Terme (Fi) da parte di Open Fiber sarà l’oggetto della conferenza stampa in programma per martedì prossimo, 26 luglio, alle ore 12:00 presso il Municipio, in via Garibaldi, 7.

Interverranno Stefano Ciuoffo, Assessore regionale alle infrastrutture digitali, il Sindaco Paolo Campinoti, e un rappresentante di Open Fiber.