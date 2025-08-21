Banda ultra larga da oggi attiva in 4 Comuni della provincia di Lucca

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Gli abitanti dei Comuni di Borgo a Mozzano, Pescaglia, Molazzana e Fabbriche di Vergemoli hanno da oggi la possibilità di utilizzare la banda ultralarga, BUL.

Open Fiber, la società che si è aggiudicata il bando BUL Aree Bianche, ha infatti realizzato nei quattro comuni del lucchese un’infrastruttura capace di collegare 3721 unità immobiliari attraverso la stesura di oltre 122 chilometri di fibra, con un investimento regionale di quasi due milioni di euro che comprende anche risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale,FEASR.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani sottolinea:

L’Assessore alla digitalizzazione Stefano Ciuoffo precisa:

Entro il 2026 la Toscana avrà a disposizione infrastrutture connettive moderne e diffuse in modo capillare in tutto il territorio.

Questo è essenziale non solo dal punto di vista dello sviluppo economico di tutte le comunità, ma anche in termini di affidabilità, efficienza e rapidità di tutte le reti che collegano servizi attinenti alla salute, alla telemedicina, la sicurezza personale e collettiva, le attività di prevenzione e di allerta, l’accesso ai dati ed alle informazioni delle pubbliche amministrazioni, le attività di smart working, monitoraggio ambientale e gestione dell’illuminazione pubblica e sperimentare inoltre le potenzialità offerte dall’uso dell’intelligenza artificiale.