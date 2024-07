Banda Esercito Italiano diretta dal Maggiore Bona a ‘Vietri in Scena’

Il concerto è in programma il 18 luglio nella Villa comunale di Vietri sul Mare (SA)

Un concerto di portata straordinaria si terrà alla Villa comunale di Vietri sul Mare (SA) giovedì 18 luglio, alle ore 21:00, nell’ambito della rassegna ‘Vietri in Scena’, diretta artisticamente dal Maestro Luigi Avallone e sostenuta dal Sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, e dall’Assessore ad Eventi e Cultura, Daniele Benincasa.

Per l’occasione – cosa più unica che rara – i membri della Banda dell’Esercito Italiano indosseranno divise d’epoca a sottolineare l’importanza e la solennità del concerto.

Altro elemento di sicura novità è che la Banda sarà diretta da una donna, il Maggiore Antonella Bona.

La Banda dell’Esercito Italiano è stata fondata il 1° febbraio 1964 su decisione dello Stato Maggiore dell’Esercito per accentrare i compiti e le funzioni di rappresentanza svolti dalle disciolte bande presidiarie minori; da quel momento divenne il complesso musicale istituzionale rappresentativo della Forza Armata.

Costituita da centodue orchestrali, un archivista, un maestro direttore e un maestro vice direttore, professionisti tutti laureati presso le più importanti istituzioni musicali italiane e reclutati tramite un selettivo concorso nazionale per esami e titoli, è impegnata sia in servizi istituzionali che in un’intensa attività concertistica, in Italia e all’estero, come la partecipazione alle Celebrazioni Nazionali Verdiane, alle ‘Feste Musicali’ di Bologna, al Festival Internazionale delle Bande Militari di Modena e – con altri artisti tra cui Placido Domingo – al Concerto di Gala per i 90 anni di Giancarlo Menotti, Spoleto, 2001.

Ha preso parte al ‘Festival dei Due Mondi’ di Spoleto nelle edizioni 1998, 1999, 2001, 2005, 2019, 2023. Nel 2005, su invito dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, si è esibita, al Parco della Musica di Roma, alla serata inaugurale del ‘K Festival’, rassegna triennale dedicata a Mozart.

Nel 2006 è stata inserita nel cartellone di ‘Settembre Musica’ a Torino e, a Genova, nella stagione sinfonica della Giovine Orchestra Genovese.

Nel 2015 ha partecipato alla serata finale del Festival di Sanremo e negli anni 2021 e 2022 è stata protagonista della chiusura del ‘Regio Opera Festival’ presso il meraviglioso cortile di Palazzo Arsenale a Torino.

Ha suonato, inoltre, per il 60° anniversario e ha collaborato con solisti di fama mondiale quali Daniela Dessì, Placido Domingo, Steven Mead, Jacques Mauger, Katia Ricciarelli e Gianluca Terranova.

È il primo complesso militare italiano ad aver avuto sul podio ‘direttori ospiti’, tra i quali Daniele Carnevali, Thomas Fraschillo e David Gregory e Riccardo Muti.

Il suo repertorio spazia da quello celebrativo a quello lirico sinfonico, con particolare predilezione per la musica originale per Banda; ha un’intensa produzione discografica, ampliata con i CD di registrazioni live di numerosi concerti.

Guidata nel passato dai maestri Amleto Lacerenza, Marino Bartoloni, Domenico Cavallo (f.f.), Fulvio Creux, Antonella Bona (s.v.), dal luglio 2019 è diretta dal Magg. Filippo Cangiamila.

Ingresso libero.

Maggiore Antonella Bona

Di poliedrica formazione e duttile profilo artistico, Antonella Bona ha studiato pianoforte e composizione laureandosi in ‘Strumentazione per Banda’, ‘Musica corale e Direzione di coro’, ‘Direzione d’orchestra’ con il massimo dei voti presso i Conservatori de L’Aquila, Bari e Napoli.

Ha conseguito il diploma in ‘Direzione di Banda’ presso la Scuola Superiore di Musica ‘Accademia Musicale Pescarese’ sotto la guida del M° Fulvio Creux.

Nel repertorio lirico – sinfonico si è specializzata con il M° Maurizio Arena e si è esibita al ‘Mancinelli’ di Orvieto con ‘Madame Butterfly’, al Teatro Argentina in Roma con ‘Traviata’, ‘Don Giovanni’ di Mozart e ‘Candide’ di Leonard Bernstein, in co-produzione con la Bernstein Foundation di Los Angeles; come con ‘Edgar’ e ‘Le Villi’ di Puccini a Villa Adriana. Dal 2007 è secondo direttore della Banda nazionale dell’Esercito Italiano della quale dal 2013 al 2019 è stata Direttore principale dirigendo oltre 200 concerti in sale e festival prestigiosi come il Festival Berlioz in Francia, il Festival pucciniano a Torre del Lago, Accademia Santa Cecilia e Giardini del Quirinale in Roma, l’Auditorium Rai di Torino e Napoli, il Foellinger Great Hall al Krannert Center for the Performing Arts Urbana-Champaign in Illinois, il Bennet Auditoriun dell’Università del Southern Mississippi in Hattiesburg, sala Patria di Brasov Romania.

Pubblica per le case editrici italiane – Santabarbara, Ludo, Eufonia, Scomegna – e straniere – Studio Music di Londra e BAM International di Ginevra. A lei verrà assegnato al termine del concerto a Vietri sul Mare il Premio alla Carriera ‘Vietri Cultura’.

Programma

Alfred Reed

Festive Overture

Amilcare Ponchielli

Sinfonia in si b per banda, trascr. Luca Valenti

Giacomo Puccini

Scossa Elettrica Marcia brillante, trascr. Fulvio Creux

Johan de Meij

T-Bone Concert

II movimento – Medium

Trombone solista: 1 Lgt Enrico Basilico

Giacomo Puccini

Corazzata Sicilia Marcia brillante, trascr. Fulvio Creux

su temi dell’opera ‘La Bohème’

Giuseppe Verdi

Oberto Conte di San Bonifacio

Sinfonia dall’opera, trascr. Marco Tamanini

Alfred Reed

‘El Camino Real’

‘A latin fantasy’