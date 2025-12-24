‘Ballerina’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena a Roma il 28 dicembre
Riceviamo e pubblichiamo.
In occasione delle festività natalizie il Teatro di Villa Lazzaroni di Roma propone uno spettacolo per tutta la famiglia.
Domenica 28 dicembre, ore 17:30, la Compagnia di danza Mandragora presenta ‘Ballerina’, coreografie e regia di Andrea Palombi, assistenti coreografo Valerio Villa, Francesca Iuliano.
Félicie è una piccola orfana con la passione per il balletto e il suo grande sogno è di diventare una Étoile all’Opéra di Parigi. Victor è invece un giovane sognatore che vuole diventare un grande inventore. Insieme fuggono e raggiungono Parigi, una città animata dalle vivaci energie della Belle Époque.
Il potere dei sogni è la linfa vitale della protagonista: bisognerà mettersi in gioco e diventare forti abbastanza per inseguire la versione più coraggiosa e piena di se stessi. Il teatro fisico di ‘Mandragora’ unisce freschezza, ironia, profondità e un credo forte per contenuti che valgano una riflessione.
Teatro di Villa Lazzaroni
Via Appia Nuova, 522 – Via Tommaso Fortifiocca, 71 (parcheggio gratuito) – 00181 Roma
Info e prenotazioni:
392-4406597
info@teatrovillalazzaroni.com
www.teatrovillalazzaroni.com