Baldi e Rak a ‘I mestieri dello spettacolo raccontano Napoli’

Talk, proiezioni e presentazione di una app interattiva.

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, dalle 10:30 alle 13:30, al Cinema Posillipo di Napoli, via Posillipo, 66, si terrà una due giorni ad ingresso gratuito dedicata ‘A spasso con… ASC – I mestieri dello spettacolo raccontano Napoli’.

Il progetto, co-finanziato da un bando della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania, prevede la proiezione di due film in cui Napoli è protagonista, seguita da talk con i protagonisti del dietro le quinte: ‘Shakespea Re di Napoli’ il 30 novembre con la regista Nadia Baldi e il costumista Carlo Poggioli, collaboratore storico di Paolo Sorrentino, col quale ha lavorato anche in ‘Parthenope’, e ‘Gatta Cenerentola’ il 1° dicembre alla presenza del regista Alessandro Rak.

Durante l’evento verrà presentata l’app ‘A spasso con… ASC’, nata da una rubrica della rivista Scenografia&Costume: una mappa interattiva della città con un percorso guidato da film, serie TV e spettacoli teatrali, raccontato da scenografi, costumisti, registi per vedere spazi consueti con occhi diversi o luoghi meno frequentati dal turismo di massa.

Nella presentazione dell’app si legge:

Napoli, da sempre effervescente nella sua proposta teatrale, da qualche anno è stata scelta come set per celebri serie televisive, da ‘Gomorra’ a ‘Mare Fuori’, film molto amati dal pubblico, come ‘Ammore e Malavita’, e opere di grandi autori, non ultimi ‘Nostalgia’ di Mario Martone presentato a Cannes, ed ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino, in nomination agli Oscar 2022.