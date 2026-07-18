Baldassarre sui dispositivi antiviolenza per operatrici TPL Lazio

L’Assessore: ‘Più sicurezza per chi lavora ogni giorno al servizio dei cittadini’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera che disciplina criteri e modalità per l’assegnazione di un contributo straordinario di 100 mila euro destinato ai gestori del trasporto pubblico locale per progetti sperimentali dedicati all’utilizzo di dispositivi antiviolenza da parte delle operatrici di stazione e di quelle impegnate nel presidio delle fermate terminali.

Le risorse saranno assegnate attraverso un avviso pubblico.

L’Assessore alla Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre, ha dichiarato:

La sicurezza delle donne è una priorità e questo provvedimento traduce in azioni concrete il nostro impegno nella prevenzione della violenza di genere. Vogliamo offrire una tutela in più alle operatrici che lavorano nei contesti più esposti, dotandole di strumenti in grado di attivare rapidamente i soccorsi in caso di emergenza.

La misura finanzia l’acquisto e l’installazione di dispositivi collegati direttamente con una centrale operativa, per garantire un intervento tempestivo in situazioni di pericolo.

Ogni progetto potrà ricevere un contributo fino a 50 mila euro e sarà valutato sulla base di criteri quali il livello di rischio delle aree interessate, il numero delle operatrici coinvolte e l’impatto dell’intervento.

Baldassarre ha concluso: