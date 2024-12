Baldassarre: Oltre 4 mln per Programma triennale giovani Lazio

L’Assessore: ‘Valorizzare sempre di più la nostra Regione con creatività, passione e competenza’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta di Simona Baldassarre, Assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile, ha approvato il Programma regionale triennale per i giovani per un importo complessivo di 4.430.643 euro.

Fra i vari progetti previsti dal Piano figurano:

– due Avvisi Pubblici; ‘Giovani Insieme’, destinato alla costituzione dei Centri di Aggregazione Giovanile, e ‘Giovani Idee’, che finanzia progetti proposti dalle Associazioni Giovanili;

– la nuova Carta Giovani della Regione Lazio per accedere a scontistiche riservate nell’ambito dei consumi culturali;

– Lazio Sound, per valorizzare i talenti artistici e l’educazione musicale;

– l’Orchestra giovanile del Lazio;

– la promozione dei giovani talenti dei licei artistici e degli istituti d’arte del Lazio.

L’Assessore Baldassarre dichiara: