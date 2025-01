Baldassarre: 210mila euro da Regione Lazio per valorizzare dialetti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio è fattivamente impegnata nella salvaguardia dei dialetti, attraverso una serie di iniziative finalizzate alla protezione e valorizzazione del vernacolo, in particolare, e dell’identità locale, in generale.

Lo ha dichiarato Simona Baldassarre, Assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche Giovanili e della Famiglia, e al Servizio Civile della Regione Lazio.

L’Assessore Baldassarre ha concluso:

Abbiamo previsto nel Piano annuale degli interventi per la salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio 210mila euro complessivi, per quest’anno e per il 2026, che andranno in attività come: studi, ricerche e attività formative sui dialetti locali; progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti; attività culturali di valorizzazione, anche attraverso lo spettacolo dal vivo; erogazione di contributi per la realizzazione di progetti e l’istituzione di un Registro dei dialetti riconosciuti.

Si darà seguito al Piano, in attuazione della Legge regionale n. 7 del 2024, destinata proprio alla salvaguardia dei dialetti, subito dopo la costituzione del Comitato scientifico per la salvaguardia e valorizzazione delle lingue locali, per il quale, pochi giorni fa, abbiamo aperto alle candidature.

Attraverso questi strumenti, dunque, la Regione Lazio è pronta a valorizzare i dialetti, consapevoli che serve un’operazione di salvaguardia della tradizione, per proiettarci nel futuro con dinamismo e consapevolezza.