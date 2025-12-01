Bagno a Ripoli (FI), riparte Scuola Contadina di Mondeggi Bene Comune

Una formazione libera, gratuita e autogestita per una nuova cultura della terra

Torna, per il biennio 2025/2026, la Scuola Contadina di Mondeggi, giunta alla sua sesta edizione.

Un percorso di formazione popolare che avvicina centinaia di persone alla terra e ai saperi agricoli, promuovendo un’agricoltura libera, sostenibile e condivisa.

La Scuola è un progetto condiviso e co-organizzato dall’area Ecologia dell’Unione Buddhista Italiana e dall’associazione Mondeggi Bene Comune e si svolge nella tenuta di Mondeggi e nella Casa del Popolo di Grassina, Bagno a Ripoli (FI).

Grazie al sostegno dell’Unione Buddhista Italiana,UBI, con i fondi dell’8xmille, l’offerta formativa si arricchisce di nuovi docenti e nuovi temi, accanto ai corsi più amati delle scorse edizioni: dalla biodinamica all’agroecologia, dall’olivicoltura alla panificazione naturale, fino ai laboratori di ceramica, cesteria e autocostruzione.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano anche i corsi su microrganismi utili in agricoltura, apicoltura ecologica, riconoscimento delle piante spontanee e autocostruzione di una tenda yurta.

Silvia Francescon, responsabile dell’area Ecologia di Unione Buddhista Italiana, racconta:

La Scuola Contadina è un’esperienza collettiva, un’occasione per incontrarsi, conoscersi, fare rete per costruire insieme un nuovo modello agricolo, basato sulla cura e la libertà del sapere. Proprio per questo è libera, accessibile e gratuita, perché fonda le radici nel concetto del mettere a disposizione degli altri il proprio sapere. L’obiettivo è liberare il sapere agricolo dalle logiche del profitto e diffondere pratiche sostenibili, etiche e condivise, per un’agricoltura al servizio delle persone e dell’ambiente.

Tutti gli incontri della Scuola Contadina sono aperti e gratuiti, pensati per chi lavora nei campi e vuole aggiornarsi, ma anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo dell’agricoltura e al lavoro della terra, per interesse personale o perché vuole avviare un’attività.

L’obiettivo è la condivisione dei saperi e delle tecniche di lavorazione della terra per avvicinare i partecipanti alle buone pratiche contadine e fornire gli strumenti per l’autodeterminazione alimentare nella scelta di un’agricoltura attenta al tessuto ecologico, economico e sociale del territorio.

La Scuola è composta da una serie di giornate di formazione tenute da circa 30 docenti esperte ed esperti in agronomia, ricerca e ingegneria ambientale, apicoltura, viticoltura e olivicoltura, distribuite nei fine settimana da dicembre 2025 fino a maggio 2026.

Tra le novità di quest’anno, la collaborazione con la Rete Italiana MicroFarmer, con cui è organizzato un intero fine settimana di scambio di esperienze e pratiche sull’agricoltura di piccola scala e la partecipazione degli studenti del percorso ‘Coltivare Gaia’, che portano all’interno della Scuola un lavoro condiviso di riflessione e sperimentazione sulle pratiche agroecologiche e comunitarie.

È possibile partecipare a uno o più incontri; per consultare il calendario completo e iscriversi: https://gategate.it/ecologia-scuolacontadina/ e http://www.mondeggibenecomune.org/.