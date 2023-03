Bacoli (NA) si aggiudica il titolo di ‘Comune Plastic Free’

La premiazione a Bologna

Con oltre il 90% di raccolta differenziata, la città di Bacoli (NA) è stata premiata come Comune Plastic Free 2023.

Si tratta del più alto riconoscimento da parte dell’associazione ‘Plastic Free’, l’associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per un Comune che viene valutato in base al proprio impegno ed attenzione verso l’ambiente e premiato per il proprio livello di virtuosità.

Con il patrocinio del Comune di Bologna, città ospitante Plastic Free, del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, la cerimonia ufficiale di premiazione si è tenuta oggi, sabato 11 marzo, presso la Sala del Podestà di Palazzo Re Enzo del capoluogo emiliano.

A ricevere il trofeo a forma di tartaruga è stato il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione. Presente una delegazione di Flegrea Lavoro Spa, l’azienda di igiene urbana del Comune di Bacoli.

Lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con Plastic Free onlus: sono questi i 5 pilastri che rendono i Comuni ‘Plastic Free’.

Tra le oltre 360 città italiane candidate per il 2023, solo 68 hanno superato la valutazione del comitato interno alla onlus, conquistando l’ambito riconoscimento che ha ottenuto l’avallo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Commenta il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione:

È un premio che ci riempie di soddisfazione. Il nostro comune ha superato il 90% di raccolta differenziata. Puliamo strade, piazze, parchi e spiagge tutti i giorni. Lavoriamo in sinergia con associazioni e volontari. Difendiamo questa terra, sempre. Ed essere riconosciute tra le realtà più virtuose d’Italia, anche sotto il profilo ambientale, è motivo di grande orgoglio. Siamo tra i primi sessanta comuni del territorio nazionale. Dedico questo riconoscimento a tutti coloro che amano la nostra città. Insieme, faremo sempre meglio.

Gli fa eco Valentina Sanfelice di Bagnoli, Amministratore unico di Flegrea Lavoro Spa: