‘Bacco, Tabacco… e Cenere!’ al Teatro Parioli Costanzo

In scena a Roma dal 24 al 26 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo.

In attesa dell’inaugurazione ufficiale della Stagione Teatrale del Teatro Parioli Costanzo di Roma che si terrà il 13 novembre, il Teatro Parioli propone il primo atteso appuntamento extra-stagione.

Sarà in scena al Teatro Parioli Costanzo la brillante commedia ‘Bacco, Tabacco… e Cenere! Poco diritto e molto rovescio’, dal 24 al 26 ottobre 2025.

Scritto da Patrizio Pacioni e diretto dal maestro Claudio Insegno, lo spettacolo promette un vortice di risate grazie a un cast d’eccezione che vede protagonisti Patrizia Pellegrino, Salvo Buccafusca e Angela Melillo.

La trama ruota attorno ad Anselmo Martellone, un irreprensibile magistrato in pensione, vedovo e nostalgico degli anni 70, la cui vita scorre metodica tra codici giuridici e una tranquilla routine.

Tutto cambia con l’arrivo nel suo palazzo di due nuove, seducenti e stravaganti vicine di casa: Anastasia, una fanatica religiosa convinta di essere in missione divina, e Genoveffa, Genny, una spumeggiante adepta dell’occulto, schietta e senza filtri.

Una volta scoperto il cospicuo conto in banca del giudice, le due sorelle mettono in atto un diabolico e divertentissimo piano: conquistare l’anziano scapolo per poi… spartirsi l’eredità!

Ne scaturisce un’esilarante gara a colpi di seduzione, incantesimi, preghiere e strategie al limite dell’assurdo, dove ogni mossa è lecita pur di accalappiare l’ambito Martellone. Tra equivoci, battibecchi e situazioni grottesche, lo spettacolo regala una scatenata sequenza di risate che accompagna il pubblico fino a un finale sorprendente che nessuno, ma proprio nessuno, può immaginare.

Crediti

Testo di: Patrizio Pacioni

Regia di: Claudio Insegno

Con: Patrizia Pellegrino, Salvo Buccafusca e Angela Melillo

Progetto luci e audio: Fabrizio D’Eletto

Costumi: Pia di Fiore

Scenografia: Clara Surro

Musiche originali: Jacopo Fiastri

Produzione di: Associazione delle Ombre di Platone e CDB Produzioni