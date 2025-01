Baccalà con le pere

Ingredienti

1 chilo di baccalà

800 grammi di pere

700 grammi di patate

250 grammi di pomodoro

100 grammi di olive verdi denocciolate

50 grammi di capperi

50 grammi di pinoli

50 grammi di uva passa

Prezzemolo q.b.

Peperoncino fresco q.b.

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Uno degli ingredienti principali del periodo natalizio, almeno al sud, è il baccalà. A Napoli sicuramente non può mancare sulle tavole della vigilia, ma si consuma anche dopo.

Se vogliamo preparare in una maniera non usuale possiamo prendere in considerazione questa ricetta siciliana, anche se l’abbinamento con le pere può sembrare strano.

Per prima cosa cuociamo il baccalà, che deve essere rigorosamente quello già ammollato, in una pentola abbastanza capiente piena di acqua fredda.

Portiamo a bollore a fuoco medio, copriamo con un coperchio e lasciamo bollire per una decina di minuti a fuoco dolce.

Scoliamo e sgoccioliamo bene.

In una padella scaldiamo dell’olio EVO, poi aggiungiamo le patate pulite, pelate e tagliate a fettine, le pere sbucciate e tagliate a dadini, il pomodoro, preferibilmente polpa o pelati sminuzzati, le olive spezzettate, i capperi dissalati, l’uvetta ravvivata, i pinoli, il prezzemolo tritato grossolanamente e del peperoncino fresco.

Allunghiamo mezzo bicchiere d’acqua, portiamo a bollore e facciamo cuocere per una ventina di minuti, poi uniamo il baccalà e lasciamo completare per altri 20 minuti a fuoco basso, girando con cautela il pesce un paio di volte per non farlo rompere.

Controlliamo se è il caso di correggere di sale, spegniamo il fuoco, completiamo con altro prezzemolo tritato e una macinata di pepe nero.

Serviamo caldo e abbiniamo un Ribolla Giallo.

Buon appetito!