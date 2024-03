Azzurri pronti allo sprint! Coppa Europa Arrampicata veloce in Polonia

Appuntamento il 16 marzo all’Arena Widowiskowo di Lublin. Il 17 marzo debutta anche la Coppa Europa Giovanile

La stagione agonistica dell’arrampicata veloce parte a livello europeo sabato 16 marzo all’Arena Widowiskowo di Lublin in Polonia.

A rappresentare il tricolore potremo contare su dei portabandiera di grande esperienza internazionale: l’olimpionico Ludovico Fossali, Centro Sportivo Esercito; Gianluca Zodda, Fiamme Oro Moena, argento nella recente tappa di Coppa Italia; Alessandro Boulos, Gruppo Rocciatori Piaz; Luca Robbiati, Stone Age ASD, che ha recentemente dimostrato di avere tempi decisamente rilevanti; Erica Piscopo, ASD Carchidio – Strocchi; Agnese Fiorio, ASD Arco Climbing, Campionessa Europea Giovanile U18; Giulia Randi, Centro Sportivo Esercito, fresca dell’oro nella prima prova di Coppa Italia; Beatrice Colli, Fiamme Oro Moena, detentrice del record italiano e desiderosa di far valere il suo 6”90 anche oltre frontiera.

La competizione prevede una gara di qualifica fra 21 velociste donne e 25 velocisti uomini, a partire dalle ore 17:30, a cui seguirà la fase finale a partire dalle ore 19:30, prima donne poi uomini, seguita dalla cerimonia di premiazione.

Domenica 17 marzo debutta anche la Coppa Europa Giovanile: quest’anno l’Italia sarà considerata la squadra da battere dopo gli eccellenti risultati dell’anno scorso.

Arrivano, infatti, come detentori della Coppa Europa di circuito 2023 gli azzurri Eva Mengoli, Istrice Ravenna ASD, detentrice anche del titolo di Vicecampionessa Europea Giovanile U16, Francesco Ponzinibio, Equilibrium Soc. Coop., Campione Mondiale ed Europeo Giovanile U16, e Marco Rontini, Centro Sportivo Esercito, Campione Italiano Giovanile U20, fresco della vittoria della prima tappa di Coppa Italia 2024.

Ma gareggeranno anche numerosi altri membri della Nazionale che si sono distinti nella stagione 2023, come Alessandro Trezzi, ASA Climbing, argento in Coppa Europa assoluta 2023 U18, o come Daniele Balestrazzi, Equilibrium Soc. Coop., vicecampione italiano U20 e Samuele Graziani, On Sight SSD, Campione italiano Under 18, titolari di medaglie in Coppa Europa.

Le qualifiche, tutte con ordine prima femminile poi maschile, partiranno alle 12:30 per gli Under 16, alle 13:15 per gli Under 18 e alle 14:00 le qualifiche Under 20.

Le finali si disputeranno a partire dalle ore 15:00, prima femminili poi maschili.

Per l’Under 20 oltre a Rontini, Balestrazzi e Agnese Fiorio, gareggeranno anche Francesco Govoni, Equilibrium Soc. Coop, presente in Nazionale dal 2019, e Arianna Mortarino, Milanoarrampicata ASD, vicecampionessa italiana Under 20.

Nelle fila dell’Under 18 oltre a Ponzinibio, Graziani, Trezzi e Mengoli saranno presenti Alessia Lugli, Equilibrium Soc. Coop., campionessa italiana in carica Under 16, Sara Strocchi, Istrice ASD, bronzo al Campionato Italiano 2023, e Zoe Pavia, Milanoarrampicata ASD, in maglia azzurra dal 2021.

Nella categoria Under 16 gareggerà Alice Marcelli, Ragni di Lecco ASD, vicecampionessa Italiana U16 che ha già partecipato a due competizioni di Coppa Europa nel 2023, e poi assisteremo all’esordio assoluto su campi da gara internazionali dei giovanissimi Davide Radaelli, Big Walls ASD, Alessandro Corna, Climberg ASD, Luca Carrarini, King Rock Climbing Verona, Giorgio Villam Milanoarrampicata ASD, Jacopo Titi,Vertikarcare ASD, ed Emmy Lang, AVS Saint Pauls.

Siamo sicuri che l’emozione sarà tanta, ma anche l’orgoglio e la volontà di dimostrare il proprio valore.