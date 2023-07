Azzurri Lead in coppa del mondo a Brianҫon: conferme e grandi ritorni ¬

Appuntamento il 14 e 15 luglio con la IV tappa al Parc des Sports

Riceviamo e pubblichiamo.

Si svolgerà venerdì 14 e sabato 15 luglio la IV tappa di Coppa del Mondo Lead a Briançon, dopo le prove di Innsbruck, Villars e Chamonix.

Si tratta dell’ultima competizione a livello planetario prima dei Mondiali di Berna, che si svolgeranno dal 1° al 12 agosto.

Fra i nostri alfieri azzurri saranno presenti giovani talenti che cercano di farsi valere fra i senior, come Viola Battistella, Fiamme Oro Moena, pluricampionessa Italiana, oro nel 2022, bronzo nel 2023, alla sua seconda partecipazione a una Coppa del Mondo Senior; Luca Boldrini, ASD Deva Wall, campione italiano di Boulder U20, e Savina Nicelli, ASD Macaco, campionessa Italiana Lead U20, che hanno ottenuto buoni piazzamenti in Coppa Europa Giovanile; Giulia Bernardini, ASD Etna Climbing Ragalna, e Federica Papetti, ASD Brescia Rock, vicecampionessa italiana Lead U20.

Ma non mancheranno atleti con numerose presenze in Coppa, come Claudia Ghisolfi, Fiamme Oro Moena, Giorgio Tomatis, Centro Sportivo Esercito, che cerca di migliorare le sue prestazioni, forte dell’argento agli European Games di Cracovia, e Davide Marco Colombo, Fiamme Oro Moena.

Inoltre, potremo contare sull’apporto di atleti dall’enorme esperienza, come Gabriele Moroni, ASD Kundalini, e Stefano Ghisolfi, Fiamme Oro Moena.

Moroni, trentacinquenne novarese, dopo numerosi risultati ad altissimo livello internazionale si era ritirato dalle competizioni e quest’anno ha deciso di rimettersi in gioco, partecipando a 3 tappe di Coppa del Mondo Boulder e a questa prova di World Cup Lead.

Stefano Ghisolfi, trentenne torinese trapiantato ad Arco, vincitore della Coppa del Mondo Lead 2021, e medaglia d’oro proprio a Briançon in quell’anno, torna alle competizioni dopo un anno di stop.

Ci aspettiamo un bello spettacolo e un grande scambio di energia fra i nostri atleti.

Al Parc des Sports di Briançon si svolgeranno venerdì 14 luglio le qualifiche, a partire dalle ore 9:00, mentre alle ore 20:30 si disputeranno le semifinali maschili e femminili.

Sabato 15 luglio sarà possibile seguire su Eurosport la finale maschile alle ore 20:30 e la finale femminile alle ore 21:30.