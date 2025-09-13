Azioni salvavita, formazione uso defibrillatori Polizia Locale Napoli

Corso di formazione per operatori della Polizia Locale

Sono i primi a intervenire in caso di incidente o di persona colpita da malore. Per questo gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale, dell’Unità Operativa Infortunistica Stradale e della Polizia Turistica potranno utilizzare i defibrillatori in dotazione alla Polizia Locale di Napoli.

Per poter impiegare correttamente ed efficacemente questi dispositivi salvavita, 22 operatori della Polizia Locale hanno partecipato a un corso di formazione promosso dal gruppo sportivo della Polizia Locale, con il patrocinio morale dell’Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità e del Comando del Corpo.

L’iniziativa mira a rendere Napoli una città sempre più cardioprotetta.

Questa mattina, presso la palestra dell’associazione ASD Kodokan in piazza Carlo III, che ha ospitato le attività formative, si è svolto l’incontro conclusivo con i partecipanti, i quali hanno effettuato una dimostrazione delle competenze acquisite.

All’iniziativa hanno preso parte l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, e il comandante della Polizia Locale, Ciro Esposito. Con loro anche il Presidente dell’ASD Kodokan, Giuseppe Marmo, e la giornalista e divulgatrice scientifica Olga Fernandes e l’artista Lino D’Angió.

I tre defibrillatori in dotazione alla Polizia Locale sono stati donati grazie all’iniziativa ‘l’ORigano’, promossa dalla Fernandes.

L’Assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu, ha commentato::

È una piccola ma importante iniziativa che fa parte di un grande progetto che abbiamo insieme all’Assessore Santagada per rendere la città sempre più cardio protetta. Il nostro obiettivo è quello di poter dotare ogni macchina della Polizia Locale di un defibrillatore per poter raggiungere il più velocemente possibile ogni eventuale emergenza. Ringrazio il Comandante e tutto il Corpo che ha accolto questo progetto con grande convinzione. L’Amministrazione interverrà con ulteriori investimenti per acquistare altri defibrillatori in dotazione alla Polizia Municipale.

Il Comandante della Polizia Municipale, Ciro Esposito, ha dichiarato: