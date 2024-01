AWE – Academy for Women Entrepreneurs Italy: si inaugura I edizione

Appuntamento il 26 gennaio a San Giovanni, nella sede della Digita Academy

Si inaugura la prima edizione dell’Academy for Women Entrepreneurs Italy – AWE, un programma totalmente gratuito nato da una partnership fra l’Università Federico II e la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia per supportare donne e ragazze nella creazione e/o nello sviluppo di realtà imprenditoriali attraverso formazione, mentoring, partnership commerciali e opportunità di collaborazione con imprese italiane e statunitensi.

Oltre 50 le partecipanti selezionate.

Il Polo Universitario di San Giovanni sarà sede della prima edizione italiana dell’Academy for Women Entrepreneurs, un’iniziativa del Dipartimento di Stato Americano, che dà alle partecipanti l’opportunità di ricevere una formazione in stile statunitense, adattata alla realtà locale con la guida di alumni di programmi di scambio degli Stati Uniti, accademici, leader imprenditoriali e altri partner locali.

L’appuntamento è per venerdì 26 gennaio 2024 alle 15:00 presso la sede della Digita Academy, nel Campus di San Giovanni a Teduccio, in via Nicolangelo Protopisani, 70, al II piano del Modulo LI.

Apriranno l’incontro i saluti istituzionali di Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Tracy Roberts-Pounds, Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Christina Tomlinson, Ministro Consigliere per la Diplomazia Pubblica, Ambasciata USA Roma, Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Antonio Pescapè, Direttore Digita Academy, Delegato del Rettore a Innovazione e Terza Missione dell’Università Federico II.

Interverranno per l’Academy for Women Enterpreneurs, AWE, Italy, Daniela Terracciano, Università degli Studi di Napoli Federico II; per i Partner di AWE Italy, Valentina Parenti, Associazione GammaDonna, e Mary Franzese, Women&Tech® ETS.

Introduce e modera la federiciana Cristina Mele.

Saranno presenti le partecipanti selezionate provenienti da tutta Italia.

Programma