Avviso Unico Cultura, Mangiarotti: ‘203.200 € per territorio pavese’

Il Bando Unico Cultura 2024 riverserà in provincia di Pavia, sui differenti assi, ben 203.200 euro, per progetti che vanno dalla Promozione educativa e culturale, fra cui mostre, rassegne musicali, sino alla valorizzazione di itinerari culturali, cammini, patrimonio culturale diffuso oltre ad iniziative museali e promozione degli spettacoli.

Ha così commentato il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Claudio Mangiarotti, che ha continuato:

Cultura nel senso più compiuto del termine, che va oltre la tutela del patrimonio esistente, per proiettarsi verso la messa a terra di nuove forme di fruibilità e accessibilità.

Nella fattispecie, la finalità dell’Avviso Unico Cultura 2024 è, in concreto quello di sostenere progetti e iniziative finalizzati alla promozione culturale a 360 gradi, anche dal punto di vista formativo ed educativo, alla valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura – Biblioteche e archivi storici, Musei, Riconoscimenti UNESCO e aree e parchi archeologici non statali, Patrimonio immateriale, Itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso -, alla promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema e ai soggetti partecipati da Regione Lombardia.

Ha concluso Mangiarotti:

Pavia e la provincia pavese potranno sviluppare così nuove iniziative per la tutela e promozione delle proprie identità territoriali, musicali e non, grazie a nuove risorse e progetti finanziati da Regione Lombardia: una misura che contribuirà a far conoscere ancor di più il nostro patrimonio artistico, storico e culturale, anche all’estero.