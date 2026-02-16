Avvio interventi programmati nella Terra dei Fuochi: soddisfatto Flocco

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

È un segnale concreto che va nella direzione giusta e che risponde a una domanda di giustizia ambientale che le nostre comunità attendono da troppo tempo.

Accolgo con favore l’avvio delle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti nei 17 siti del Casertano e a Ponte Riccio, nell’ambito degli interventi programmati nella Terra dei Fuochi.

È quanto afferma il Presidente della Commissione Regionale Ambiente, Energia, Protezione Civile, Salvatore Flocco.

Il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle continua:

Le oltre 2.200 tonnellate di rifiuti già smaltite rappresentano un primo passo importante, così come l’impegno economico messo in campo per questi interventi, plaudo al lavoro del Commissario unico e a tutte le istituzioni coinvolte, nonché alle Forze dell’Ordine impegnate nei controlli per contrastare nuovi sversamenti illeciti.

Tuttavia, non possiamo fermarci qui. La Terra dei Fuochi è una ferita aperta che richiede un’azione strutturale, continuativa e soprattutto dotata di risorse adeguate.

È necessario rafforzare i finanziamenti per le bonifiche, accelerare le procedure e affiancare agli interventi di rimozione un vero piano di rigenerazione urbana e ambientale.

I nostri territori, troppo a lungo martoriati e abbandonati a promesse, meritano bonifiche vere, monitoraggi costanti e investimenti capaci di restituire salute, sicurezza e prospettive di sviluppo sostenibile.

Come Presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale, continuerò a seguire con attenzione l’attuazione degli interventi, nell’ambito di un’azione condivisa e coordinata con l’Assessore regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro, affinché ogni iniziativa sia frutto di un percorso istituzionale sinergico e orientato a risultati concreti.

L’obiettivo deve essere chiaro: passare definitivamente dalla gestione dell’emergenza alla rinascita ambientale e sociale dei nostri territori.