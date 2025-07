Avvio bonifica mega discarica di Tor Cervara a Roma

Angelilli: Ringrazio il Prefetto di Roma per aver accolto le istanze del territorio e sostenuto le istituzioni locali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La bonifica della mega discarica di rifiuti di Tor Cervara è il risultato di un’efficace collaborazione tra i cittadini e le istituzioni che hanno mostrato attenzione alla difesa del diritto alla salute delle persone e al decoro e alla tutela del territorio.

Lo ha dichiarato Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio che si è recata stamattina in via di Tor Cervara mentre erano in corso i lavori di bonifica del sito.

La Vicepresidente Angelilli ha concluso: