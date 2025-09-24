Avvicendamento Capitanerie di Porto, Ciacciarelli: Buon lavoro a Liardo

Il Comandante Sergio Liardo subentra al Comandante Nicola Carlone
Con orgoglio e forte senso istituzionale ho preso parte alla cerimonia di avvicendamento del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
Nello svolgimento della mia attività di Assessore regionale ho avuto modo di constatare l’importante ruolo assunto sul nostro territorio dalla Capitaneria di porto per la sicurezza in mare e per la tutela della correttezza del traffico portuale.
Lo dichiara l’Assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione Civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.
L’Assessore Pasquale Ciacciarelli conclude:
In ragione di questo ho inteso, infatti, fissare nei mesi scorsi le corrette premesse procedurali per la definizione di uno schema di collaborazione tra i gruppi territoriali di Protezione Civile e la Capitaneria di Porto per garantire un rafforzamento delle attività di vigilanza e di prevenzione dei rischi nelle aree costiere e litoranee laziali mediante l’impiego anche dei nostri volontari.
Sono sicuro che il comandante Liardo svolgerà questo nuovo prestigioso incarico con la giusta determinazione e competenza.
Congratulazioni e buon lavoro al nuovo Comandante Sergio Liardo e un ringraziamento per la lealtà dimostrata nello svolgimento del suo incarico al Comandante uscente, Nicola Carlone.