Avvicendamento al Comando dell’8° Reggimento Bersaglieri

Al Colonnello Leo Ferrante subentra il parigrado Matteo Epifani

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è svolta nella Caserma ‘Ferrari – Orsi’ di Caserta la cerimonia di avvicendamento alla guida dell’8° reggimento bersaglieri, unità operativa dell’Esercito, inquadrata nella Brigata Bersaglieri ‘Garibaldi’, tra il Colonnello Leo Ferrante, cedente ed il subentrante Colonnello Matteo Epifani, alla presenza del Generale di Brigata Daniele Cesaro, Comandante della Brigata e di numerose autorità civili e militari di Caserta.

Durante il suo mandato il Colonnello Ferrante ha guidato l’unità in un intenso ciclo addestrativo e operativo, partecipando a numerose esercitazioni tra cui la Joint Stars e la Multinational Cross Training, finalizzata, quest’ultima, a testare la prontezza operativa dell’EU Battle Group e la capacità di interoperare con unità NATO.

Da sottolineare la partecipazione alle Operazioni ‘Strade Sicure’ e ‘Terra dei Fuochi’, dove il reggimento è stato impegnato nelle province di Napoli e Caserta per circa sei mesi.

Nel suo intervento di commiato, il Colonnello Ferrante ha rivolto un sentito ringraziamento ai bersaglieri dell’8°, sottolineandone la professionalità, la dedizione e il forte spirito di corpo dimostrati in ogni attività.

Il Colonnello Epifani, nell’assumere il comando, ha espresso l’orgoglio di guidare un Reggimento di tale prestigio, assicurando continuità d’azione e massimo impegno nel solco dei valori e delle tradizioni della specialità bersaglieri.