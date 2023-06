Avversità climatiche in Campania – Sviluppo peronospora

Il Presidente di Confagricoltura Campania Marzano: ‘Fortemente compromesse le produzioni agricole estive. Rischiamo il tracollo’

Stiamo vivendo una fase climatica che definire ‘catastrofica’ è un eufemismo.

Così Fabrizio Marzano Presidente Confagricoltura Campania.

La pioggia ha inflitto, e sta infliggendo, gravi danni all’agricoltura campana. Le insistenti precipitazioni di aprile e maggio, i forti temporali di giugno, stanno flagellando le colture.

Si è già registrata una perdita abnorme del raccolto di ciliegie, una produzione in cui la Campania vanta il secondo posto a livello nazionale. Nel casertano ettari di piantine di pomodoro sono andati distrutti per le piogge copiose e violente e i campi allagati stanno mettendo a dura prova anche le aree a vocazione zootecnica.

Ma c’è di più: l’alto tasso di umidità sta facilitando la diffusione della peronospora.

La malattia fungina si registra in tutte le aree viticole della nostra regione con grave compromissione della qualità e della quantità delle uve, fino al 50% della produzione, sulle coltivazioni di patate in campo nell’agro nocerino – sarnese, sui cereali nelle aree interne e si segnalano danni anche al settore olivicolo e all’ortofrutta in generale.

Le aziende, per contrastare la peronospora e salvare le produzioni, sono costrette, quando si riesce ad entrare nei campi, a fare trattamenti con aggravio di costi e, per quelle biologiche, si pone il problema di quali fitofarmaci adoperare al costo di perdere la qualifica.

Se a questo scenario aggiungiamo che già il mercato non riconosce il giusto valore alle produzioni agricole e men che mai ora, tutti gli sforzi messi in atto dai produttori saranno destinati solo ad aggravare la loro già critica situazione.

Conclude il Presidente Fabrizio Marzano: