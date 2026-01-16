‘Avrei voluto essere Pantani’ al Nostos Teatro

In scena ad Aversa (CE) il 18 gennaio

Il Nostos Teatro di Aversa (CE) si prepara a ospitare un evento che va ben oltre la narrazione sportiva. Domenica 18 gennaio alle ore 19:00 andrà in scena ‘Avrei voluto essere Pantani’, spettacolo scritto e interpretato da Davide Tassi, con la regia di Francesca Rizzi.

L’opera non è solo un omaggio al “Pirata”, ma un feroce atto di accusa contro il “Sistema”: quell’ingranaggio fatto di istituzioni, medici compiacenti e multinazionali del farmaco che usa la salute degli atleti per alimentare il business delle medaglie e delle sponsorizzazioni.

Marco Pantani viene raccontato come un eroe tragico, vittima eccellente di un meccanismo che lo ha prima esaltato e poi spremuto fino all’ultima goccia. A differenza di molti colleghi, Pantani non ha accettato di essere un semplice strumento nelle mani del potere sportivo.

La sua ribellione, tuttavia, si è scontrata con una fragilità che lo ha trascinato nel buio della depressione e della cocaina, distruggendo l’uomo insieme all’icona.

Lo spettacolo si spinge oltre la cortina di fumo dei complotti che da vent’anni saturano i media. Davide Tassi conduce lo spettatore verso una riflessione più profonda e scomoda: la piaga del doping e della corruzione, un mercato che fattura quanto quello della cocaina, a cui, peraltro, è strettamente legato.

A dare un peso civile e documentale straordinario alla messa in scena è la presenza di Sandro Donati. Già allenatore della nazionale di atletica e tra i protagonisti della celebre docu-serie Netflix sul caso Schwazer, Donati è oggi il simbolo mondiale della lotta al doping. In questo spettacolo, Donati non solo ha collaborato alla stesura del testo ma interpreta sé stesso in un passaggio cruciale della narrazione.

