‘Avorio e Veleno’, nuovo singolo di Al Verde

Disponibile dal 3 marzo

‘Avorio e Veleno’ è il nuovo singolo di Al Verde, disponibile da venerdì 3 marzo in digital e radio.

Il brano prodotto dallo stesso Al Verde con Alex Grasso ed inserito nella playlist editoriale di Spotify ‘Anima R&B’, parla di quello che deriva dalla fine di una storia e di quello che si prova quando non riesci a chiuderla.

Una medium ballad d’ispirazione new soul dove gli arpeggi della chitarra si fondono ai drum kit più moderni dell’R&B. Le influenze più importanti sono Kaze e Bais, Tatum Rush, Venerus.

Quando qualcosa finisce bisogna ricominciare da zero, servono pagine vuote, da macchiare con l’inchiostro: così è nata Avorio e Veleno. Ho colto queste sensazioni e le ho buttate giù, nero su bianco, di getto: c’era il giusto pathos e il feeling coerente per tramutare pensieri in suoni e parole.

Al Verde è il nome del progetto di Enrico Acciani, cantautore e regista cinematografico. Inizia il proprio percorso musicale componendo colonne sonore per cortometraggi, che hanno girato alcuni festival nazionali e internazionali.

Il 19 gennaio del 2019, nella settimana in cui esce il primo singolo ‘Olio’, apre il concerto di Serena brancale e Willie Peyote, presentando anche parte dell’album. Il primo maggio apre Walter Celi a Le Mura, club di Roma.

Dopo alcuni live in alcuni locali di Milano, Roma e Bari, Al Verde nel luglio 2020 suona live per 5 tappe pugliesi: Molfetta, Bisceglie, Taranto, Monopoli e San Foca. I brani di Al Verde sono fra l’ironico e il malinconico, fra la sagacia e la nostalgia.

Dopo ‘Olio’, ‘Clodia’, ‘Verano’ e ‘Candeline’ il 25 giugno è uscita ‘Tettone’ per Aurora Dischi. A ottobre del 2020 incide la colonna sonora del documentario ‘Sogni di carta’. Il 25 giugno 2021 esce ‘Q-Low’, il suo nuovo singolo.

Si esibisce all’AFA Fest con Valentina Polinori ed Erica Mou e suona a Spazio13 in concerto con Molla per MaldiSettembre Fest. Nel 2022, dopo 4 date in Puglia, suona al PAX Festival, organizzato da GarageSound a Bari. A maggio è ospite del concerto per la Festa dei Popoli di Bari, XVII edizione.

Il 30 settembre 2022 esce il singolo ‘Falso’ inserito nell’editoriale di Spotify ‘Anima R&B’. Lo stesso anno vince il bando di Puglia Sound Producers con il brano ‘Numeri Primi’.

Testo e Musica: Enrico Acciani

Prodotto da Enrico Acciani e Alex Grasso

Registrato e mixato e Masterizzato da Alex Grasso

Illustrazione di Simone Pardi

Label: Aurora Dischi

Edizioni: Aurora Dischi Publishing

Distribuzione: ADA Music Italy