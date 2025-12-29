Aveta e Petitto eletti Consiglieri Questori del Consiglio Campania

Hanno ottenuto rispettivamente 23 e 18 voti

Raffaele Aveta, M5S, e Livio Petitto, Forza Italia, con 23 e 18 voti, sono stati eletti Questori, rispettivamente, alle Finanze e al Personale, per la maggioranza e l’opposizione, del Consiglio regionale della Campania.

Casertano, 49 anni, docente universitario, è stato Consigliere comunale del Comune di Santa Maria Capua Vetere e portavoce del Movimento nel Comune casertano, Raffaele Aveta è al suo primo mandato regionale.

Avellinese, 47 anni, funzionario del Ministero dell’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza, Livio Petitto è stato Presidente del Consiglio della VI Circoscrizione del Comune di Avellino, Assessore della Polizia Locale e Presidente del Consiglio comunale, è alla sua seconda Legislatura.