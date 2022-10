Aversa (CE), Cannavale, UGL: ‘Preoccupati per la spesa sociale’

Riceviamo e pubblichiamo.

I venti milioni di tributi iscritti a bilancio e ritenuti esigibili dall’Amministrazione comunale, considerati invece deteriorati dalla Corte dei conti, stanno creando non pochi problemi alla città di Aversa, popoloso comune della provincia di Caserta.

Ad alimentare le polemiche e lo spettro del dissesto finanziario, una seduta di Consiglio comunale che avrebbe dovuto chiarire e forse sanare la situazione che è stata repentinamente convocata e successivamente annullata.

Fortissima la preoccupazione tra le forze politiche di opposizione e tra quelle sociali.

Particolare apprensione si registra in casa UGL Caserta; il sindacato che ha da tempo affidato al dirigente Pino Cannavale la responsabilità zonale e che vigila attentamente sulle dinamiche locali.

Ha dichiarato il sindacalista:

La città sta andando verso il dissesto finanziario e dubito che i Consiglieri siano disposti a votare un nuovo documento contabile.

Siamo seriamente preoccupati per la spesa sociale che ha in parte sostenuto i bisognosi durante il Covid e che adesso, con l’esplodere della crisi energetica, non può certo essere ridotta o cancellata.