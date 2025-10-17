Ave Gratia Plena in ‘Canti di pellegrinaggio dell’Europa medievale’

In concerto il 19 ottobre nella chiesa di Santa Maria Assunta di Alife (CE)

Per il 24° anno riparte la rassegna itinerante di musica antica ‘… dove la musica incontra il suo tempo…’ che offre concerti a ingresso gratuito con repertori di musiche antiche – medievali, rinascimentali, barocche – e visite guidate in luoghi storici del territorio.

Il concerto inaugurale sarà ‘Canti di pellegrinaggio dell’Europa medievale’ previsto per domenica 19 ottobre 2025, ore 19:40, in Alife (CE), chiesa di Santa Maria Assunta, cattedrale.

Le musiche saranno eseguite dal Gruppo vocale e strumentale ‘Ave Gratia Plena’ in abiti e con strumenti copie dell’epoca.

Ingresso gratuito.

Il programma dettagliato delle musiche è pubblicato in questa pagina web:

https://assodur.altervista.org/19-ottobre-2025/

L’evento è realizzato con la collaborazione e il supporto della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Alife.

In effetti non sarà un concerto tradizionale perché il pubblico sarà condotto in vero itinerario spaziale, un pellegrinaggio culturale: ogni luogo di rilevanza medievale della della cattedrale di Alife sarà illustrato per gli aspetti storici e storico-artistici e sarà animato animato da musiche dell’epoca.

I brani in programma disegnano un panorama assai vasto per orizzonte temporale che spazia dalla cultura dei longobardi del Meridione, canto beneventano, VIII – IX sec., alla metà del 1300.

Inoltre, coprono quasi tutte le culture musicali d’Europa: la Spagna della Reconquista, la Roma papale, il Meridione longobardo e normanno, la Francia feudale, le comunità di lingua tedesca del Centro Europa e il Centro Italia dei Comuni.

Il tutto legato dal filo rosso del pellegrinaggio ai santuari più famosi del Medioevo cristiano, San Michele sul Gargano, gli apostoli Pietro e Paolo a Roma, Gerusalemme, Santiago de Compostela, con qualche esempio di culti locali: Santa Cristina a Palermo, Santa Maria a Montserrat.

‘… dove la musica incontra il suo tempo…’, 24a edizione, è ideato e realizzato da Associazione Culturale “Francesco Durante” di Caserta e da Associazione Culturale “Ave Gratia Plena” di Limatola.

Il programma, ancora in corso di definizione per alcune date/luoghi, è disponibile qui:

https://assodur.altervista.org/2025-2026-edizione-24/