Avanza iter riqualificazione Antica Cancelleria Montopoli Val d’Arno (PI)

Fa un passo in avanti il percorso verso la riqualificazione del Palazzo dell’Antica Cancelleria di Montopoli Val d’Arno (PI).

Dopo lo stanziamento del contributo di 200mila euro disposto con la variazione di bilancio approvata nella scorsa primavera, la Giunta regionale ha ora approvato lo schema di Accordo di programma con il Comune.

Con lo schema d’intesa viene confermato lo stanziamento delle risorse per il sostegno del progetto che porterà alla nascita all’interno dello storico immobile situato nel cuore del borgo di un nuovo ufficio turistico e spazi di rappresentanza.

Il Presidente Eugenio Giani, in occasione dell’approvazione della delibera in Giunta, commenta:

Prosegue il nostro lavoro per rafforzare la Toscana Diffusa. In questo caso specifico, la Regione darà una mano concreta alla riqualificazione di uno degli edifici che caratterizzano maggiormente il borgo di Montopoli e che con la sua facciata e le sue logge racconta il passaggio dei secoli dal tardo medioevo fino ai giorni nostri.

Il Sindaco Linda Vanni afferma:

Grazie all’impegno personale del presidente Eugenio Giani, alla giunta e al consiglio regionale per aver scommesso su questo progetto, che trasformerà l’Antica Cancelleria in un luogo centrale per la cultura e di rappresentanza.

Un impegno importante che premia Montopoli e ciò che stiamo facendo anche nel campo della promozione turistica e dei servizi per chi arriva nel borgo.