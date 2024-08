‘AV, la seconda talpa si chiami Pegaso’: la proposta di Giani

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Così il Presidente Eugenio Giani, ricordando quanto il passante fiorentino dell’Alta Velocità sia un’opera considerata strategica per tutta la regione.

Ha aggiunto:

L’imminente partenza della seconda galleria, che sarà utilizzata nell’altro senso di marcia, da Campo di Marte verso Belfiore, è la notizia che conferma la buona pratica con cui si sta sviluppando l’Alta Velocità.

Il fatto che RFI abbia rispettato l’impegno assunto con la Regione Toscana e con il Comune di Firenze di raddoppiare le potenzialità di velocizzazione dell’opera con l’impiego di due talpe per la realizzazione di gallerie parallele che possano consentire il passaggio dei treni nei due sensi di marcia, significa dimezzare i tempi e rendere più fluido il completamento dell’opera previsto all’inizio del 2028.

A questo punto, per la realizzazione dell’opera sarà importante che, contemporaneamente, il ‘camerone’ della stazione che in via Circondaria sta procedendo con regolarità, possa arrivare ai 22 metri di profondità nel momento in cui arriveranno le talpe.

Oggi siamo a circa 18 metri e mancano ancora 4 metri per poter creare il vuoto nel punto di arrivo delle due talpe.