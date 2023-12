Autostrade, sopralluogo cantiere galleria San Donato

Il 2 dicembre saranno presenti il Presidente Giani, il Ministro Salvini e l’AD di Autostrade per l’Italia Tomasi

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani parteciperà, sabato 2 dicembre, al sopralluogo nelle aree del cantiere della Galleria San Donato, una delle principali infrastrutture previste nell’ambito del progetto di potenziamento della A1 tra Firenze Sud e Incisa Valdarno.

Saranno presenti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi.

Il sopralluogo è fissato a partire dalle ore 11:00.

L’accesso al campo base – coordinate https://goo.gl/maps/76gZTkq6rGoUqrD96 – raggiungibile attraverso l’Area di Servizio Chianti est da entrambe le direzioni, è previsto alle ore 10:00.

Sarà presente ai varchi il personale del Gruppo Autostrade per l’Italia per indicare la strada da percorrere.

Autostrade informa che per partecipare all’evento è necessario accreditarsi, indicando numero di scarpe, informazione necessaria per predisporre la consegna all’ingresso dei dispositivi previsti dalla normativa per l’accesso al cantiere.