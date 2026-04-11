Autostrada A2, chiusura per rimozione ordigni bellici

Attiva la Protezione Civile regionale. Presidio sul territorio e assistenza agli automobilisti lungo i percorsi alternativi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

In vista della chiusura temporanea dell’autostrada A2 Salerno – Reggio Calabria, prevista per domani per consentire le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici rinvenuti nell’area, il Settore Protezione Civile della Regione Campania ha predisposto un dispositivo di assistenza alla popolazione e agli automobilisti, a supporto delle autorità competenti.

In dettaglio, sarà garantito un presidio operativo, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 con 80 unità operative e 27 mezzi, in corrispondenza della chiusura del tratto autostradale, con uscita obbligatoria allo svincolo di Battipaglia in direzione sud e allo svincolo di Campagna in direzione nord, come da Piano di viabilità alternativa definito per la gestione dell’intervento dalla Prefettura, con segnaletica dedicata e deviazioni lungo la rete ordinaria, per far fronte a eventuali disagi dovuti al traffico, la Protezione Civile regionale, in raccordo con le altre autorità competenti, assicurerà la presenza di volontari pronti a intervenire anche con la distribuzione di 6mila acqua in bottiglie agli automobilisti.

A tal fine, saranno attivati due punti di rifornimento a supporto delle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di assistenza: presso il Palasele di Eboli e presso la rotatoria di Santa Cecilia, nel territorio comunale di Eboli, lungo la SS18.

La Protezione Civile della Regione Campania seguirà costantemente l’evolversi delle operazioni, assicurando il proprio contributo al sistema di coordinamento istituzionale attivato per la gestione dell’intervento.