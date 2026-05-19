‘Autoritratto’ al Teatro Biondo

In scena a Palermo dal 21 al 24 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Debutta giovedì 21 maggio alle ore 21:00 al Teatro Biondo di Palermo lo spettacolo ‘Autoritratto’ di e con Davide Enia, vincitore lo scorso anno di due Premi Ubu: come migliore attore/performer e migliore nuovo testo italiano.

Le musiche originali dello spettacolo – coprodotto da CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Piccolo Teatro di Milano, Accademia Perduta Romagna Teatri e Spoleto Festival dei Due Mondi – sono composte ed eseguite in scena da Giulio Barocchieri, le luci sono di Paolo Casati, il suono di Francesco Vitaliti.

Repliche fino al 24 maggio.

Nei giorni dell’anniversario della strage di Capaci, il Teatro Biondo affida alle parole di Davide Enia una dolorosa e allo stesso tempo spietata riflessione sul male e sui rapporti che ci legano ad esso.

Partendo dalla cronaca degli anni Ottanta e dalle bombe del ’92, intorno alle quali costruisce una coinvolgente intelaiatura biografica, Davide Enia traccia «un autoritratto intimo e collettivo» di una comunità costretta a convivere con la continua epifania del male:

A Palermo, tutti possediamo una costellazione del lutto in cui le stelle sono persone ammazzate da Cosa Nostra.

Davide Enia racconta:

Affrontare per davvero Cosa Nostra significa iniziare un processo di autoanalisi. Non volere quindi capire in assoluto la mafia in sé, quanto cercare di comprendere la mafia in me.

Intrecciando cunto e parole, corpo e dialetto

gli strumenti che il vocabolario teatrale ha costruito nella mia Palermo

Enia esplora quella che definisce la nevrosi dei suoi concittadini nei confronti della criminalità organizzata:

Per diverse ragioni, da noi la mafia è stata minimizzata, sottostimata, banalizzata, rimossa o, al contrario, mitizzata. Ovvero: non è mai stata affrontata per quello che è.

Lo spettacolo racconta i continui incroci con Cosa Nostra: i cadaveri incontrati per strada, i conoscenti uccisi dalla mafia, le bombe, l’apparizione del male,

il sacro nella sua declinazione di tenebra

a cui l’artista risponde con

un lavoro che è una tragedia, un’orazione civile, una interrogazione linguistica, un processo di autoanalisi personale e condiviso. Un autoritratto al contempo intimo e collettivo.

Dal 21 al 24 maggio 2026

‘Autoritratto’

di e con Davide Enia

musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri

luci Paolo Casati

suono Francesco Vitaliti

produzione CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia / Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa / Accademia Perduta Romagna Teatri / Spoleto Festival dei Due Mondi

durata: 1 ora e 30 minuti

calendario delle rappresentazioni:

giovedì 21 maggio ore 21:00

venerdì 22 maggio ore 21:00

sabato 23 maggio ore 19:00

domenica 24 ore 17:00