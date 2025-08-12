Autorità DAM finanzia consolidamento e ripristino Arco Naturale Palinuro

Corbelli: ‘Le opere a mare sono state già finanziate e consentiranno di avere certezza nel tempo dei risultati raggiunti’

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha finanziato, d’intesa con la Regione Campania, il consolidamento e ripristino dell’Arco Naturale di Palinuro, in questi giorni parzialmente riconsegnato alla comunità di Centola, in provincia di Salerno, e al pubblico di visitatori, che potranno così tornare ad ammirare una delle perle del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.

L’opera, costata complessivamente oltre 3,5 milioni di euro, la cui progettazione e lavori sono stati appaltati dal Comune di Centola, al momento non consente ancora la fruizione della finestrella dell’Arco Naturale.

L’Arco Naturale di Palinuro, posto alla base del colle di Molpa e che divide l’omonima spiaggia da quella adiacente la vicina pittoresca foce del fiume Mingardo, è un blocco carbonatico che necessita anche di un secondo intervento con opere in mare, per il definitivo consolidamento del basamento.

L’intervento è stato realizzato grazie alla collaborazione istituzionale, sancita attraverso la stipula di apposito Accordo in data 1° ottobre 2018, tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, la Regione Campania, il Parco Nazionale del Cilento ed il Comune di Centola.

La dottoressa Vera Corbelli, Segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ricorda:

La suddivisione degli interventi in due fasi, opere a terra e in mare, fu decisa in una riunione del 21 gennaio 2020 del Collegio istituzionale dell’Accordo di programma per accelerare l’attuazione degli interventi sull’Arco Naturale di Palinuro, del quale fanno parte l’Autorità di Bacino, la Regione Campania, il Comune di Centola e il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Una scelta risultata vincente, che già oggi consente di restituire, se pure parzialmente e con le dovute cautele, questa straordinaria opera della natura alla fruizione collettiva. Le opere a mare sono state già finanziate e consentiranno di avere certezza nel tempo dei risultati raggiunti.

