Autonomia strategica UE e Unione risparmi e investimenti: evento PE

In programma il 20 aprile a Roma in Sala Europa

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, organizza lunedì 20 aprile 2026, dalle ore 17:00 in Sala Europa – Piazza Venezia 11, a Roma

un confronto sul completamento del mercato dei servizi finanziari e dei capitali.

Partecipa, tra gli altri, Enrico Letta, autore del rapporto sul futuro del mercato unico.

I lavori, aperti dai saluti istituzionali di Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, e di Claudio Casini, Direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, saranno introdotti da Roberto Sommella, Direttore di Milano Finanza, che modererà tutto l’evento.

A seguire Enrico Letta, autore del rapporto sul futuro del mercato unico, l’integrazione del mercato dei capitali e il completamento dell’Unione bancaria, prenderà la parola per illustrare la posta in gioco e le riforme ancora necessarie.

Al discorso di apertura seguirà il confronto con il presidente di ABI Antonio Patuelli e Dario Focarelli, direttore generale di ANIA.

L’evento proseguirà, quindi, con il dibattito ‘Le proposte dell’UE e il ruolo del regolatore’ nel quale interverranno, in collegamento, gli eurodeputati Irene Tinagli (S&D-PD), Presidente della Commissione speciale per la crisi degli alloggi, Marco Falcone (PPE-FI) e Giovanni Crosetto (ECR-FdI), membri della Commissione per i problemi economici e monetari.

A chiudere, il confronto tra Lauro Panella, del gabinetto della Commissaria europea per i servizi finanziari e l’Unione dei risparmi e degli investimenti Maria Luís Albuquerque, Stefano Genovese, Responsabile Relazioni pubbliche e istituzionali del gruppo UNIPOL, Nadia Linciano, Segretario generale della Commissione nazionale per le società e la borsa, e Marcello Bianchi, Direttore area Mercato dei capitali e società quotate, Assonime.

Programma