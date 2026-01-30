Automotive, Angelilli: Cassino strategico per il Lazio

L’Assessore: La Regione Lazio pronta a investire, ma serve un piano chiaro di Stellantis

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Esprimo grande apprezzamento per il metodo di lavoro adottato dal Ministro Urso, fondato sulla condivisione, sul confronto costante con le Regioni, le parti sociali e le imprese, con un aggiornamento continuo sullo stato del settore automotive.

Lo ha dichiarato la Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, a margine del Tavolo Automotive svoltosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e presieduto dal Ministro Adolfo Urso.

La Vicepresidente Roberta Angelilli ha aggiunto:

Particolarmente rilevanti sono i risultati concreti ottenuti a livello europeo, che fino a due anni fa apparivano inimmaginabili.

Il ruolo del Governo italiano è stato determinante nel cambiare l’impostazione delle politiche sulla transizione, riportando al centro la tutela della manifattura e della competitività industriale europea.

C’è ancora molto lavoro da fare a livello europeo: è indispensabile difendere la filiera automotive Made in Europe, continuare a rivedere le regole per una transizione giusta e sostenibile e garantire un supporto finanziario adeguato al settore nella prossima programmazione europea. Senza competitività non c’è transizione possibile, né tutela dell’occupazione. In questo contesto, è centrale anche il ruolo delle Regioni dell’Alleanza europea delle Regioni Automotive a cui la Regione Lazio aderisce. Stiamo lavorando alla predisposizione di un documento comune, condiviso da tutte le Regioni europee con forte presenza del settore automotive, per portare in modo unitario e strutturato le istanze dei territori direttamente ai tavoli europei, rafforzando il peso politico delle Regioni nelle scelte strategiche dell’Unione, partendo dalla neutralità tecnologica.

Nel suo intervento al MIMIT la Vicepresidente Angelilli ha portato, a nome del tavolo delle parti sociali riunitosi ieri in Regione Lazio, un appello forte e chiaro a Stellantis affinché venga definito in tempi rapidi il piano industriale.

L’Assessore Angelilli ha affermato: