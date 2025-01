‘Autodifesa di Ismene – Elogio della sopravvivenza’ al Teatro Lo Spazio

In scena a Roma dal 3 al 5 gennaio

Inaugura il nuovo anno al Teatro Lo Spazio di Roma, dal 3 al 5 gennaio, ‘Autodifesa di Ismene – Elogio della sopravvivenza’, spettacolo di Flavia Gallo con la regia di Cinzia Maccagnano, con Luna Marongiu, Raffaele Gangale, Marta Cirello.

Paesaggi sonori Lucrezio de Seta, costumi Monica Mancini, scene Luna Marongiu, consulenza scenografica Cannella&Beltempo, produzione Bottega del Pane teatro.

‘Autodifesa di Ismene’ è una riscrittura del mito, dei luoghi della tragedia classica in cui il personaggio si manifesta nella relazione con gli altri membri della famiglia reale tebana.

Diversamente dall’eroica sorella Antigone, esempio emblematico di rivolta, Ismene appare come colei che ha tentato di disinnescare l’inesorabile susseguirsi di eventi sostenuti a furor di ragione dai due protagonisti del dibattimento, Creonte e Antigone, sulla sepoltura di Polinice.

Come Emone, a sua volta, nel dibattito con Creonte, Ismene tenta di bloccare la scena, forse con argomentazioni instabili, precarie, meno fulgide di quelle che fanno parte del sistema di difesa della sorella sul fronte della giustizia ctonia nel reclamare la sua ampiezza incommensurabile rispetto alla transeunte legge degli uomini.

Il sottotitolo dell’opera, ‘Elogio della sopravvivenza’, ci dice qualcosa in più. Ismene è la sopravvissuta, colei che si ritrova a vivere a seguito della morte di tutti gli altri e della morte può davvero comprendere la portata insostenibile per chi resta.

In fondo Ismene ci somiglia di più. Somiglia di più alla maggior parte di noi. E noi siamo tutti e tutte più simili a lei che a quell’altra.

Noi sopravviviamo al dramma contemporaneo, alla condizione avversa, e immersi nelle situazioni drammatiche continuiamo a vivere e a preservare la vita in atti minimi. Non brandiamo le spade contro il mare di affanni, né ci ritroviamo abitualmente davanti ai tiranni dell’anima per perorare la causa della nostra autenticità. Come Ismene proviamo a vedere l’alba del giorno successivo.

Al nostro mondo serve Antigone che non tace davanti all’oppressore, ma anche Ismene che prova a rimanere al di qua della morte. Anche lei, in fondo, è una protettrice del senso profondo delle cose, del loro margine ineffabile, forse più umanamente fragile lei, più disponibile a cedere non a perdere, più aperta al sentimento dell’altro di quanto lo fosse la sorella il cui nome, anti-gonos, esprime già l’essenza di un’opposizione irriducibile.

‘Autodifesa di Ismene’ mette in scena il tentativo di questa donna minore di trovare il suo posto nel grande affresco delle memorie di Tebe.

Ismene è il nome del fiume che scorre vicino a Tebe. Cosa significa? Significa colei che ha visto, colei che adesso sa…

Note di regia Un interno casa dopo un terremoto è la scena sulla quale si muove una Ismene senza età e fisicamente provata. Un terremoto avvenuto da secoli che ha lasciato intatta la parvenza di ricchezza. Un muro scrostato, un pavimento decorato, pezzi di mobilia semi-sprofondati e una voragine a terra da cui emergono voci e luci. Il paesaggio sonoro esprime il dentro e il fuori, l’emozione e l’assalto. Figure totemiche nello spazio attorno allo scorcio di casa. Come con un grandangolo, a metà della narrazione, scopriamo che l’interno casa è una sorta di set attorno a cui si muovono personaggi/coro.

Cinzia Maccagnano

Orario spettacoli:

venerdì ore 21:00

sabato ore 18:00

domenica ore 17:00

Biglietti:

intero 15 euro

ridotto: 12 euro

Bar aperto per aperitivo dalle 20:00

Teatro Lo Spazio

Via Locri, 42

Roma

Informazioni e prenotazioni

06-77076486 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it