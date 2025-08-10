‘Auto Moto Napoli Expo’ a settembre alla Mostra d’Oltremare

Dal 12 al 14 settembre la fiera di motori, supercar e sicurezza stradale più grande e importante del Centro Sud Italia

Prosegue il conto alla rovescia per ‘Auto Moto Napoli Expo’, la fiera più grande del Centro-sud Italia dedicata al mondo delle auto, moto, supercar e auto di lusso, e alla sicurezza stradale in programma dal 12 al 14 settembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Soci organizzatori dell’evento sono Cesare Barra, Amministratore delegato della società, e Luigi Iossa.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il presidente della Federazione Italiana Supercar Luigi Iossa, con il progetto – evento ‘Col casco’ e il suo Presidente e CEO Stefano Silvestro, ed è patrocinata dai Ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Difesa, delle infrastrutture e Trasporti, da Regione Campania, Comune di Napoli, Anci Campania, ASI mototerapia, Bklf academy, Scuola di Guida Sicura e ANAS.

Presenze istituzionali a cura di Polizia di Stato, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale Locale, Polizia antinfortunistica, Polizia Scientifica e cinofila, Polizia Penitenziaria e cinofila, Vigili del Fuoco, Marina Militare e Guardia costiera, Aeronautica Militare, Croce Rossa italiana, 118, Ospedale del mare, Federazione Italiana Moto, Federazione Italiana Fuoristrada, Federazione italiana supercar e Scuola di guida sicura moto – auto.

Saranno esposti oltre 200 modelli di Ferrari e Lamborghini e una selezione esclusiva di auto classiche, moderne, sportive, americane e d’epoca, e presenti i principali marchi italiani del settore automotive. Un’area particolare della fiera sarà dedicata ad accessori e ricambi per il mondo di auto e moto.

Numerose le attività previste a ‘Auto Moto Napoli Expo’:

• esposizione di veicoli con le principali case automobilistiche e motociclistiche internazionali che presenteranno i loro modelli più recenti e iconici;

• test drive, con i visitatori che potranno provare su strada alcuni dei veicoli esposti vivendo così un’esperienza di guida unica;

• spettacoli e intrattenimento, con esibizioni acrobatiche e di stuntman, dj set a cura di Mixed By Erry e We can dance TV ufficiale dell’evento;

• prevenzione, educazione e sicurezza stradale, con attività di divulgazione e dimostrazione relative a questo tema fondamentale per la nostra salute e quotidianità, con il supporto e le attrezzature presentate dai Corpi Speciali delle Forze dell’Ordine, di Soccorso e Sanitarie;

• incontri con esperti, ingegneri, designer e altri professionisti del mondo dei motori per scoprire segreti e curiosità del settore;

• area Scuderia Ferrari;

• area museale con autovetture storiche in esposizione, di cui è responsabile Sabatino De Rosa, CAMEC.

Fra spazi espositivi di alta qualità pensati per valorizzare l’immagine dei brand, posizioni strategiche con un layout ottimizzato in grado di garantire la massima visibilità agli espositori e un networking qualificato grazie alla capacità di attirare un pubblico ampio e qualificato, ‘Auto Moto Napoli Expo’ rappresenta una straordinaria opportunità per le aziende del settore automotive e motociclistiche di ottenere visibilità, incontrare operatori del settore, appassionati e potenziali clienti, presentare prodotti innovativi e ampliare il proprio business in un mercato strategico come quello del Centro Sud Italia.

La fiera si presenta dunque come un’occasione unica per scoprire le ultime tendenze del settore in materia di design, tecnologia e prestazioni e vivere un’esperienza indimenticabile, assistendo a spettacoli emozionanti e provando l’ebbrezza della guida su strada.

Info:

info@automotonapoliexpo.com

info@federazioneitalianasupercar.it

www.automotonapoliexpo.com

Biglietti:

https://www.ticketone.it/artist/auto-moto-napoli-expo/