Auto elettrica: acquistarla o noleggiarla?

Ormai è chiaro che che il consumo di combustibili da fonti fossili sta modificando sensibilmente il clima di tutto il pianeta.

Ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare la sua parte, cercando di inquinare meno.

Lo si può fare in vari modi, ad esempio usando maggiormente i mezzi pubblici, soprattutto se alimentati con combustibili poco inquinanti; oppure lo si può fare guidando un’auto a bassa emissione di fumi tossici e a basso consumo di combustibile fossile.

Quest’ultima opzione, in particolar modo, fatica a decollare, in quanto, purtroppo, nella maggior parte dei casi, i prezzi risultano essere ancora elevati.

Negli ultimi anni, grazie anche agli incentivi messi a disposizione dello Stato e delle varie case automobilistiche, i costi relativi ai mezzi elettrici sono diminuiti, ma, in alcuni casi, possono risultare ancora decisamente elevati per le famiglie italiane.

A tal proposito, una delle soluzioni più gettonate per arginare questo problema e guidare un mezzo ecosostenibile, è quello di attivare un contratto di noleggio a lungo termine.

Noleggiare un’auto elettrica

Il noleggio a lungo termine è una formula che consente di avere un’auto a uso esclusivo per un numero di anni prefissato, pagando solo un canone mensile. Chi fa questa scelta può trovare tra le auto proposte anche quelle green, quindi con motore elettrico o plug-in.

Ma quando noleggiare un’auto elettrica?

Come detto in precedenza, risulta essere una valida soluzione se si sente l’esigenza di inquinare meno con i propri spostamenti ma non si possiedono le somme necessarie per acquistarla; somme che, in alcuni casi, chi desidera un’auto elettrica o plug-in non può assolutamente permettersi.

Con il noleggio a lungo termine invece, grazie a un canone contenuto, si può scegliere il veicolo che si desidera, verificando le proposte disponibili presso la singola compagnia cui ci si rivolge.

È possibile valutarne di diverse tipologie, sia elettriche che ibride plug-in; le prime possiedono esclusivamente un motore elettrico, che permette di limitare al massimo la produzione di fumi inquinanti. Le auto plug-in, invece, possiedono sia un motore elettrico che uno a scoppio tradizionale.

Come funziona il noleggio a lungo termine

Se non si intendono spendere somme molto elevate per acquistare un’auto elettrica, il noleggio a lungo termine è la soluzione più adatta. Il canone mensile, infatti, comprende tutte le spese per l’auto, a parte il combustibile.

Sono comprese quindi: immatricolazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, coperture assicurative e assistenza stradale.

Ci si dovrà preoccupare solo di ricaricare la batteria o, nel caso delle ibride plug-in, di fare rifornimento presso una stazione di servizio.

Tutte le altre spese correlate all’uso dell’auto sono comprese nel canone, che, in genere, ammonta a poche centinaia di euro ogni mese. In aggiunta, è possibile abbassare il canone pagando un acconto iniziale.

Molte compagnie, inoltre, permettono ai propri clienti di modificare e personalizzare il contratto, aggiungendo, ad esempio, un cambio gomme.

La durata del contratto di noleggio a lungo termine va da un minimo di 24 mesi fino a un massimo di 48 – 60 mesi, per offrire a qualsiasi tipo di utente la soluzione più adatta alle sue esigenze.

Al termine del contratto di noleggio si lascia la vettura alla compagnia e si può decidere di noleggiarne un’altra.