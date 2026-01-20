‘Aut-Aut’ a Teatrosophia

In scena a Roma dal 22 al 25 gennaio

‘Io ed Emma’, ‘Le intermittenze della morte’, ‘DNA’: sono questi i titoli che hanno segnato il successo della Margot Theatre Company nelle scorse stagioni di Teatrosophia a Roma.

Una compagnia dalla forte identità artistica, capace di fondere con coerenza e originalità teatro di prosa, danza contemporanea, physical theatre e teatro danza. Una poetica ibrida e potente che tornerà a essere protagonista anche nel nuovo cartellone, confermando la Margot Theatre Company come una delle presenze più interessanti della stagione.

‘Aut-Aut’, in scena a Roma dal 22 al 25 gennaio, è un lavoro di teatro fisico-poetico nato dalla lettura dell’opera ‘Aut-Aut’ del filosofo danese Søren Kierkegaard, interpretata alla luce delle urgenze dell’attualità.

Attraverso il corpo e la parola, lo spettacolo interroga le scelte esistenziali dell’uomo contemporaneo, restituendo un linguaggio scenico intenso, evocativo e profondamente umano.

L’espressione Aut-Aut implica che ogni decisione sia una separazione: quando scegliamo una strada, rinunciamo all’altra. Ogni opzione in una scelta di tipo ‘o-o’ rappresenta un mondo diverso, un destino alternativo.

Durante il suo percorso, lo spettacolo intende affrontare sia la solitudine della scelta, sia il rapporto con altri, alla luce di alcune tematiche attuali, come il confronto continuo con gli altri, l’ansia sociale e la ricerca di identità personale.

Al termine dello spettacolo, Teatrosophia avrà il piacere di offrire il consueto aperitivo, un momento di incontro e condivisione dedicato ad artisti e pubblico.

Orari spettacolo:

giovedì a venerdì ore 21:00

sabato e domenica ore 18:00

Biglietti:

intero: euro 15,00 + tessera associativa annuale € 5,00

Prenotazioni: https://www.teatrosophia.it/index.php?view=article&id=88&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2025/2026.

Info:info@teatrosophia.com

Tel. 0668801089- – WhatsApp: https://wa.me/+393533925682