Aumenti nel 2026, l’allarme di Confesercenti Campania

Schiavo: ‘L’anno si apre come peggio non si poteva: pesanti incrementi per trasporti e prodotti, così si frena l’economia’

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal primo gennaio 2026 è scattato l’aumento dei costi in diversi settori. I rincari principali riguardano i carburanti, in particolare il gasolio, a causa dell’incremento delle accise, le assicurazioni auto, i pedaggi autostradali e il prezzo delle sigarette.

Per la Campania notizie negative, con ricaduta preoccupante per le aziende di trasporto, per il commercio e, alla fine della fiera, per i consumatori.

Vincenzo Schiavo, Presidente di Confesercenti Campania e Vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno, commenta:

Abbiamo ricevuto proprio un bel regalo da questo inizio del 2026, visto che tali aumenti produrranno un effetto a catena e una prevedibile contrazione dei consumi e della spesa. In questo modo si frena il commercio e l’economia.

Nello specifico, il centro studi di Confesercenti Campania stima un aumento pro capite, per i cittadini della nostra regione, che può variare tra i 300 euro, per i non fumatori, sino a quasi 500 euro per i fumatori di sigarette, anche quelle elettroniche.

La vera ‘mazzata’ riguarda le aziende di trasporto di merci e prodotti. Per i tir e gli autobus l’incremento della spesa può essere stimato sino a circa 6.700 euro l’anno.

Si parte dall’aumento del gasolio, con migliaia di euro di ulteriori costi date le lunghe percorrenze e le migliaia di litri di carburante utilizzati. L’aumento delle assicurazioni, in media del 12,5%, e quello dei pedaggi e dei tabacchi completa il quadro.

Il Presidente Schiavo sottolinea: