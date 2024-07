Auguri, maestro! Peppe Barra festeggia gli ottant’anni sul palco

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

In un’intervista sul divano di casa, Peppe Barra ripercorre alcuni momenti della sua straordinaria carriera artistica all’indomani del concerto in piazza Mercato organizzato dal Comune di Napoli per celebrare i suoi ottant’anni.

Sul palco Barra ha duettato con Angelo Branduardi, Dee Dee Bridgewater, Gnut, Toto Toralbo.

La mostra retrospettiva ‘Il gesto e la voce’, allestita nella chiesa di Santa Croce e Purgatorio, ha rievocato con oggetti, foto, abiti di scena alcune fra le più celebri esibizioni dell’attore napoletano.