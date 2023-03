Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Progetti negli asili nido e attività di recupero per i ragazzi che escono da Nisida: sono i primi interventi del Tavolo di lavoro per l’Infanzia e l’Adolescenza istituito dal Sindaco Manfredi per fornire, con il contributo di professionalità esperte, risposte concrete alle necessità di bambini e adolescenti.