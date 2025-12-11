Atti discriminatori e sessisti contro Napoli Women: condanna Comune

Ferrante: ‘Questo non è lo sport in cui crediamo e per il quale lavoriamo’

L’Assessore allo sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante e tutta l’Amministrazione comunale condannano fermamente gli atti compiuti durante una partita della squadra U17 femminile Napoli Women, nel corso della quale alcune atlete sono state destinatarie di insulti sessisti e violenti, da parte dei componenti della squadra avversaria, composta da ragazzi minori di 14 anni.

Agli insulti della partita, è seguita la diffusione sui social di contenuti offensivi da parte degli stessi ragazzi e da contatti privati con nuove molestie.

Così Emanuela Ferrante: