Atti discriminatori e sessisti contro Napoli Women: condanna Comune

Ferrante: ‘Questo non è lo sport in cui crediamo e per il quale lavoriamo’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
L’Assessore allo sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante e tutta l’Amministrazione comunale condannano fermamente gli atti compiuti durante una partita della squadra U17 femminile Napoli Women, nel corso della quale alcune atlete sono state destinatarie di insulti sessisti e violenti, da parte dei componenti della squadra avversaria, composta da ragazzi minori di 14 anni.
Agli insulti della partita, è seguita la diffusione sui social di contenuti offensivi da parte degli stessi ragazzi e da contatti privati con nuove molestie.
Così Emanuela Ferrante:
Comportamenti gravi e inaccettabili, che nulla hanno a che fare con lo sport e che colpiscono ragazze minorenni impegnate nello sport ogni giorno, con passione ed impegno.
L’episodio appare tanto più grave, in quanto proveniente da ragazzi minorenni che dimostrano, con simili comportamenti ed in modo eclatante, come la diseducazione al rispetto dell’altro e l’adozione di comportamenti offensivi, maschilisti, discriminatori e violenti, nasca sin da giovanissimi e trovi radici in una società arretrata e perdente che, solo con un cambiamento di approccio radicale e con interventi multilaterali e trasversali sulla violenza di genere, può sperare di cambiare.
Condanniamo fermamente quanto accaduto e ribadiamo che nessuna giovane atleta deve sentirsi discriminata o umiliata per il semplice fatto di essere donna!
Questo non è lo sport in cui crediamo e per il quale lavoriamo.