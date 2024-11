Attestato Benemerenza dell’Ambrogino d’Oro 2024 a Roberta Tagliavini

La cerimonia di consegna è in programma il 7 dicembre al Teatro Dal Verme di Milano

Riceviamo e pubblichiamo.

Roberta Tagliavini è stata insignita dell’Ambrogino d’Oro 2024 ricevendo l’Attestato di Benemerenza conferito dalla commissione del Comune di Milano, che ha deliberato i nomi martedì 19 novembre 2024.

La cerimonia di consegna si terrà il prossimo 7 dicembre, presso il Teatro Dal Verme.

L’Ambrogino d’Oro è un premio che la città di Milano conferisce

agli uomini e alle donne di valore, che hanno saputo dare un contributo speciale alla città di Milano.

Viene assegnato ogni anno a personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e del sociale che si prodigano a diffondere e promuovere l’immagine di Milano.

Un simbolo che è anche un riconoscimento importante per il capoluogo della Lombardia, capace di premiare chi riesce a distinguersi difendendo e sostenendo cause in favore del bene comune.

Roberta Tagliavini ha dichiarato:

Sono emozionata, perché è un premio a cui tenevo molto, in assoluto il premio più istituzionale della mia carriera, un riconoscimento per il valore che il mio lavoro ha portato alla città di Milano.

Roberta Tagliavini, con la sua Galleria ‘Robertaebasta’, presiede il quartiere di Brera con 5 indirizzi, operando dal 1967 nel settore dell’antiquariato, specializzandosi nelle arti decorative del XX Secolo e del design. Grazie alla sua competenza nel settore, esercita l’attività di perito in occasione di manifestazioni importanti.

È iscritta al Sindacato Provinciale Mercanti d’Arte di Milano dal 1983 ed è membro di SNA, Syndicat National des Antiquaires, e dell’AAI, Associazione Antiquari d’Italia.

Le gallerie RobertaeBasta sono profondamente legate al quartiere di Brera, in una storia che inizia nel 1967 e prosegue da più di trent’anni.

Potremmo dire quasi una storia d’amore, un patrimonio comune condiviso anche dai milanesi.