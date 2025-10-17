Attentato Ranucci, Giani: Gesto gravissimo contro libertà di pensiero’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È chiaro che si tratta di un attentato che mirava alla vita di Sigfrido Ranucci, di sua figlia, della sua famiglia e questo è qualcosa di inaccettabile.

Così il Presidente Eugenio Giani, che, questo pomeriggio, ha partecipato al presidio davanti alla Rai organizzato dal Comitato di redazione delle sede di Firenze, a cui hanno partecipato rappresentanti dell’Associazione Stampa Toscana, dell’Ordine dei Giornalisti e dell’USSI Toscana

Giani ha proseguito:

Ho avuto modo di conoscere personalmente Ranucci e di presentare il suo libro a Fucecchio solo pochi mesi fa. Mi ha profondamente colpito questo episodio, perché dimostra quanto il libero pensiero possa ancora spaventare chi vorrebbe invece ingabbiare, controllare o zittire le voci libere.

Ritengo che questo sia un attentato gravissimo e che sia necessaria una sollevazione civile e morale in tutto il Paese.

Di fronte a fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso come questo, la risposta delle istituzioni e della società deve essere fortissima, unitaria e senza esitazioni.