Attentato Ranucci, Giani: Gesto gravissimo contro libertà di pensiero’

Il Presidente al presidio davanti alla Rai di Firenze
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
È una solidarietà che nasce dal cuore nel vedere il tipo di ordigni collocati.
È chiaro che si tratta di un attentato che mirava alla vita di Sigfrido Ranucci, di sua figlia, della sua famiglia e questo è qualcosa di inaccettabile.
Quando viene colpita la libertà di pensiero, la libertà di azione, il diritto di un giornalista d’inchiesta di straordinario valore a svolgere il proprio lavoro, si colpisce l’essenza stessa della democrazia.
Così il Presidente Eugenio Giani, che, questo pomeriggio, ha partecipato al presidio davanti alla Rai organizzato dal Comitato di redazione delle sede di Firenze, a cui hanno partecipato rappresentanti dell’Associazione Stampa Toscana, dell’Ordine dei Giornalisti e dell’USSI Toscana
Giani ha proseguito:
Ho avuto modo di conoscere personalmente Ranucci e di presentare il suo libro a Fucecchio solo pochi mesi fa. Mi ha profondamente colpito questo episodio, perché dimostra quanto il libero pensiero possa ancora spaventare chi vorrebbe invece ingabbiare, controllare o zittire le voci libere.
Ritengo che questo sia un attentato gravissimo e che sia necessaria una sollevazione civile e morale in tutto il Paese.
Di fronte a fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso come questo, la risposta delle istituzioni e della società deve essere fortissima, unitaria e senza esitazioni.