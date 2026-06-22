Attentato alla sede del progetto ‘RESTA a San Giovanni a Teduccio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’intera Amministrazione Comunale di Napoli esprime la più ferma condanna per il vile atto intimidatorio perpetrato nella notte tra il 21 e il 22 giugno contro la sede del progetto comunale ‘RESTA a San Giovanni a Teduccio’, in Via Ferrante Imparato 90, dove sono stati esplosi ben sedici colpi di arma da fuoco.



A tutti gli operatori, ai professionisti e ai volontari che ogni giorno animano quel presidio con coraggio, dedizione e professionalità, va la totale e incondizionata solidarietà del Sindaco, della Giunta e di tutto il Consiglio Comunale.

Sparare contro una sede che si occupa di inclusione sociale, attività educative territoriali e sostegno psicologico significa sparare contro il futuro della nostra città e contro le fasce più vulnerabili della popolazione.

È un attacco diretto alla Napoli che cura, che accoglie e che costruisce alternative alla camorra e alla marginalità.

L’Amministrazione Comunale, ringraziando le Forze dell’Ordine e la Magistratura per il tempestivo intervento e confidando in una rapida individuazione dei responsabili, lancia un messaggio chiaro e inequivocabile: le istituzioni non faranno un solo passo indietro.

Il progetto ‘Resta’ non si ferma. Le reazioni violente di chi vorrebbe il territorio sotto il giogo della paura e del silenzio testimoniano solo la debolezza di un sistema criminale che si sente minacciato dalla bellezza e dal riscatto sociale.

La Napoli della legalità e della solidarietà è e sarà sempre al fianco di chi lavora per il bene comune. La sede di Via Ferrante Imparato resterà aperta e le sue attività proseguiranno con ancora maggiore determinazione.