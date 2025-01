‘Attacco al Vaticano’ al Teatro Garbatella

In scena a Roma dal 17 al 19 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Approda al Teatro Garbatella di Roma dal 17 al 19 gennaio, ‘Attacco al Vaticano’, l’esilarante commedia diretta da Roberto Ciufoli e Simone Colombari, con Gianmarco Cro, Simone Gallo, Alessandro Nistri e Federico Maria Isaia.

La storia racconta di quattro personaggi improbabili intenti a compiere il colpo del secolo: rapire il Papa.

L’ideatore del piano è Marco, un cervello astuto che guida la banda composta da Giovanni, abile napoletano con connessioni ovunque, Matteo, impulsivo ma abile nel combattere, e Luca, l’anello debole con una madre che lo chiama costantemente, ma che possiede un garage strategico vicino al Vaticano.

Dopo anni di preparazione, durante il momento critico, una notizia sconvolgente scompone il loro piano: la morte del Papa.

Una commedia che ci ricorda un po’ ‘I Soliti Ignoti’ per il tema della rapina impossibile, mentre per la caratterizzazione dei personaggi strizza l’occhio alla serie ‘La casa di carta’, con il professore a capo di tutto e un bottino molto cospicuo come riscatto.

Ottanta minuti di risate e una storia avvincente da seguire. Impossibile non affezionarsi ai personaggi, non solo perché faranno ridere, ma anche poiché ognuno di loro nasconde una motivazione che li spinge a ottenere il proprio malloppo.

Teatro Garbatella

Piazza Giovanni da Triora, 15

Roma

Orari spettacolo:

venerdì e sabato ore 21:00

domenica ore 18:00

Biglietti: intero 18 euro

Prenotazioni al 366-2003502

Prevendita online su DoItYourself