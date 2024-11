ATER Roma, Ciacciarelli: A Formello risultato raggiunto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’Assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, questa mattina si è recato a Formello, dove si sono recentemente conclusi i lavori di ristrutturazione degli alloggi ATER.

Durante la visita, l’Assessore ha avuto la possibilità di verificare la qualità e l’efficacia degli interventi, che rientrano nel programma ‘Dopo di Noi’, a cui l’ATER ha aderito, destinato a persone affette da disabilità grave e prive di supporto familiare.

I lavori, per un investimento di circa 107mila euro, sono stati finanziati dalla Regione Lazio, che ha stanziato le risorse necessarie per consentire all’ATER provincia di Roma di avviare l’ammodernamento e la ristrutturazione degli alloggi di Formello e di Ariccia.

L’Assessore Pasquale Ciacciarelli ha dichiarato:

È stata una giornata importante, resa possibile dalla collaborazione e dal costante raccordo tra ATER provincia di Roma, l’Assessorato regionale alle Politiche abitative e l’assessorato regionale all’Inclusione sociale.

Grazie a questo progetto, infatti, sono state poste le basi per dare vita a un modello innovativo e funzionale di integrazione sociale per le persone con disabilità grave, tenendo conto dell’obiettivo di garantire una reale indipendenza abitativa.

Ringrazio l’Assessore della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, il Direttore ATER della provincia di Roma, Remo Pisani, e il Consorzio per i servizi sociali competente per l’importante risultato raggiunto in un’ottica di piena integrazione sociale.