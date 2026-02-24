ATER Roma: 3 mln per efficientamento energetico immobili di Genzano

Ciacciarelli: Importante intervento di riqualificazione del patrimonio abitativo, grazie alla sinergia tra Ministero, Regione Lazio e ATER Provincia di Roma
Riceviamo e pubblichiamo.
Grazie alla collaborazione istituzionale con il presidente dell’ATER Provincia di Roma, Paolo Della Rocca, abbiamo effettuato un sopralluogo presso i cantieri avviati per gli interventi di efficientamento energetico sul patrimonio abitativo di Genzano.
Attraverso la sinergia tra Regione Lazio, ministero delle Infrastrutture e ATER Provincia di Roma, sono stati stanziati quasi tre milioni di euro destinati alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico sugli immobili di proprietà ATER situati nel Comune di Genzano, in via Ugo La Malfa.
Gli interventi prevedono il rifacimento completo degli impianti esistenti e la realizzazione del cappotto termico sugli edifici, consentendo una significativa modernizzazione del patrimonio abitativo e l’adeguamento agli attuali standard normativi in materia di efficienza energetica.
Desidero ringraziare il Ministro Salvini, il Sottosegretario Durigon e il consulente del Ministro Salvini, Bordoni, per aver reso possibile questa importante sinergia istituzionale.
Lo dichiara l’Assessore regionale alle Politiche abitative e Case popolari, Pasquale Ciacciarelli